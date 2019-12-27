Мілевський потрапив у символічну збірну чемпіонату Білорусі

Українські футболісти брестського "Динамо" Артем Мілевський та Олександр Нойок допомогли своїй команді завоювати довгоочікуване чемпіонство і потрапили в символічні збірні першості.
Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Білорусі, в рамках церемонії підведення підсумків року були названі символічні команди національного чемпіонату. Екснападник київського "Динамо" потрапив у збірну "А", де склав компанію в атаці найкращому бомбардирові сезону, а колишній півзахисник донецького "Металурга" потрапив у збірну "Б".
Артем Мілевський та Олександр Нойок
Sport bigmir
Збірна "А"
Football.ua
Нагадаємо, що в рамках першості Білорусі Мілевський взяв участь у 26 матчах "Динамо", зумівши забити 4 голи і віддати 8 ассистів. Олександр Нойок також зіграв в 26 поєдинках, відзначившись 6 разів і віддавши 1 гольову передачу.
Збірна "Б"
Football.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, у першому відео на YouTube-каналі Артема Мілевського нападник зустрівся зі своїм давнім другом Олександром Алієвим.
Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "чемпіонат Білорусі" на сайті "OBOZREVATEL".