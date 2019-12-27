Мілевський потрапив у символічну збірну чемпіонату Білорусі

Українські футболісти брестського "Динамо" Артем Мілевський та Олександр Нойок допомогли своїй команді завоювати довгоочікуване чемпіонство і потрапили в символічні збірні першості.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Білорусі, в рамках церемонії підведення підсумків року були названі символічні команди національного чемпіонату. Екснападник київського "Динамо" потрапив у збірну "А", де склав компанію в атаці найкращому бомбардирові сезону, а колишній півзахисник донецького "Металурга" потрапив у збірну "Б".

Артем Мілевський та Олександр Нойок Sport bigmir

Збірна "А" Football.ua

Нагадаємо, що в рамках першості Білорусі Мілевський взяв участь у 26 матчах "Динамо", зумівши забити 4 голи і віддати 8 ассистів. Олександр Нойок також зіграв в 26 поєдинках, відзначившись 6 разів і віддавши 1 гольову передачу.

Збірна "Б" Football.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першому відео на YouTube-каналі Артема Мілевського нападник зустрівся зі своїм давнім другом Олександром Алієвим.

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