Мілевський несподівано звернувся до Зеленського, пригадавши йому роль в "Кварталі"

Український нападник "Динамо-Брест" Артем Мілевський запропонував президенту України Володимиру Зеленському свою кандидатуру в якості помічника з розвитку футболу.

"Володимир Олександрович, добрий вечір. Колись ви грали мене в "Кварталі-95", і я не ображався. Чи готові ви взяти мене в свою команду радником з розвитку українського футболу? З повагою, Артем Володимирович Мілевський", – звернувся футболіст до голови країни в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) видав одкровення про Зеленського, заявивши, що з вибором нового президента в Україні буде не так погано, як при Порошенке.

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