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21 січня • оновлено в 02:26
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Мілевський і Алієв влаштували футбольне шоу в центрі Києва

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Екснападник київського "Динамо" Артем Мілевський опублікував нове відео на YouTube-каналі "Міля", в якому знову з'явився його давній приятель по столичному клубу Олександр Алієв.

На цей раз колишні партнери по команді вирішили дізнатися, хто з них краще працює з м'ячем, влаштувавши серію з п'яти футбольних випробувань в центрі Києва. Екслідери киян намагалися снайперским ударом влучити у пляшку з-під шампанського, зробити довгу передачу через весь Хрещатик, прокинути м'яч між ніг якомога більшій кількості перехожих, подолати новий скляний міст, набиваючи м'яч, і точним ударом відправити ігровий снаряд у багажник автомобіля.

Артем Мілевський та Олександр Алієв

Артем Мілевський та Олександр Алієв

Варто зазначити, що Олександр Алієв вже втретє стає одним із головних героїв розважальних роликів, які виходять на YouTube-каналі під назвою "Міля".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський знову прокоментував інформацію про свої взаємини з гендиректором "Матч ТВ" Тіною Канделакі.

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Особи
Олександр Алієв Артем Мілевський
Місце
Україна Київ
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