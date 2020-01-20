Мілевський і Алієв влаштували футбольне шоу в центрі Києва

Екснападник київського "Динамо" Артем Мілевський опублікував нове відео на YouTube-каналі "Міля", в якому знову з'явився його давній приятель по столичному клубу Олександр Алієв.

На цей раз колишні партнери по команді вирішили дізнатися, хто з них краще працює з м'ячем, влаштувавши серію з п'яти футбольних випробувань в центрі Києва. Екслідери киян намагалися снайперским ударом влучити у пляшку з-під шампанського, зробити довгу передачу через весь Хрещатик, прокинути м'яч між ніг якомога більшій кількості перехожих, подолати новий скляний міст, набиваючи м'яч, і точним ударом відправити ігровий снаряд у багажник автомобіля.

Артем Мілевський та Олександр Алієв

Варто зазначити, що Олександр Алієв вже втретє стає одним із головних героїв розважальних роликів, які виходять на YouTube-каналі під назвою "Міля".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський знову прокоментував інформацію про свої взаємини з гендиректором "Матч ТВ" Тіною Канделакі.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!