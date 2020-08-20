Миколенко сказав, хто з футболістів "Динамо" "колгосп"

Захисник "Динамо" Віталій Миколенко поділився думкою про не дуже стильних гравців команди, назвавши відразу кілька прізвищ.

Крім того, футболіст збірної України назвав і тих, хто найкраще за всіх одягається в столичному клубі.

"Найстильніший для мене, напевно, Коля Шапаренко. І Вербич. Вербич добре одягається. Кого б я назвав колгоспом і з ким би ніколи не пішов на показ мод? Їх у "Динамо" декілька. Перший напевно Мікель Дуелунд, у нього своєрідний такий стиль. Саня Караваєв, але він іноді вистрілює. І Назік Русин, коли щось купить – страшно", – сказав Миколенко в ефірі Youtube-каналу "Трендец".

Як повідомляв OBOZREVATEL, агент Миколенко Сергій Серебренніков прокоментував інформацію про те, що в кандидатурі його клієнта зацікавлені топклуби Італії.

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