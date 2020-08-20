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Миколенко сказав, хто з футболістів "Динамо" "колгосп"

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
3,8 т.
Віталій Миколенко

Віталій Миколенко зробив зізнання про одноклубників.

Захисник "Динамо" Віталій Миколенко поділився думкою про не дуже стильних гравців команди, назвавши відразу кілька прізвищ.

Крім того, футболіст збірної України назвав і тих, хто найкраще за всіх одягається в столичному клубі.

"Найстильніший для мене, напевно, Коля Шапаренко. І Вербич. Вербич добре одягається. Кого б я назвав колгоспом і з ким би ніколи не пішов на показ мод? Їх у "Динамо" декілька. Перший напевно Мікель Дуелунд, у нього своєрідний такий стиль. Саня Караваєв, але він іноді вистрілює. І Назік Русин, коли щось купить – страшно", – сказав Миколенко в ефірі Youtube-каналу "Трендец".

Як повідомляв OBOZREVATEL, агент Миколенко Сергій Серебренніков прокоментував інформацію про те, що в кандидатурі його клієнта зацікавлені топклуби Італії.

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УкраїнаФК Динамо КиївВіталій Миколенко
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