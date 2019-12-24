Офіційно: "Динамо" віддало футболіста в донецький клуб

22-річний футболіст "Динамо" Микита Кравченко до кінця сезону 2019/2020 буде виступати за донецький "Олімпік" на правах оренди, повідомляє пресслужба київського клубу.

Микита Кравченко ФК Динамо

Нагадаємо, Кравченко перейшов в "Динамо" влітку 2015 року з "Іллічівця" (колишня назва "Маріуполя"). Дебютував за першу команду біло-синіх 26 квітня 2017 року кубковій грі з "Миколаєвом". Дебют в Прем'єр-лізі - 18 квітень 2015 року в грі "Іллічівець" - "Металург" (Донецьк). У складі "Динамо" в Прем'єр-лізі провів 3 матчі.

"Олімпік" нині очолює Вісенте Гомес, під керівництвом якого Микита виступав за молодіжну команду "Динамо". Зараз "Олімпік" займає 9-е місце в Favbet Лізі, відстаючи на 4 очки від топ-шістки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25-річний парагвайський півзахисник Дерліс Гонсалес, права на якого належать київському "Динамо", найближчим часом має намір змінити команду.

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