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24 грудня • оновлено в 22:32
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Офіційно: "Динамо" віддало футболіста в донецький клуб

1.6т
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22-річний футболіст "Динамо" Микита Кравченко до кінця сезону 2019/2020 буде виступати за донецький "Олімпік" на правах оренди, повідомляє пресслужба київського клубу.

Микита Кравченко

Микита Кравченко

ФК Динамо

Нагадаємо, Кравченко перейшов в "Динамо" влітку 2015 року з "Іллічівця" (колишня назва "Маріуполя"). Дебютував за першу команду біло-синіх 26 квітня 2017 року кубковій грі з "Миколаєвом". Дебют в Прем'єр-лізі - 18 квітень 2015 року в грі "Іллічівець" - "Металург" (Донецьк). У складі "Динамо" в Прем'єр-лізі провів 3 матчі.

"Олімпік" нині очолює Вісенте Гомес, під керівництвом якого Микита виступав за молодіжну команду "Динамо". Зараз "Олімпік" займає 9-е місце в Favbet Лізі, відстаючи на 4 очки від топ-шістки.

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Автор
Максим Богданов
Теги
ФК Динамо Київ ФК Олімпік Донецьк
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