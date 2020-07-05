Михайличенко зізнався, що сказав Суркіс в роздягальні після поразки "Шахтарю"

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко розповів про слова президента київського клубу Ігоря Суркіса після матчу з "Шахтарем".

За словами наставника, Ігор Михайлович підтримав команду.

"Він зазначив, в принципі, те ж саме, що і я вам сказав: що треба рухатися далі, тому що все залежить тільки від нашої гри і від того, як ми будемо виступати в подальшому. Залишилося три гри в чемпіонаті, які потрібно обов'язково вигравати, і, звичайно ж, фінал Кубка, тут взагалі немає ніяких розмов – потрібна лише перемога", – заявив Михайличенко в ефірі клубного Youtube-каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра "Динамо" – "Шахтар" завершилася з рахунком 2:3.

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