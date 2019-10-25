Михайличенко повідомив про серйозну втрату Динамо

Півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський травмувався прямо на розминці перед поєдинком Ліги Європи з "Копенгагеном".

За словами наставника "біло-синіх" Олексія Михайличенка, терміни відновлення спортсмена стануть відомі пізніше.

"На жаль, на передматчевому тренуванні Буяльський отримав прикре пошкодження і вилетів на невизначений термін. Більш детально щодо цього визначимо вже після гри", – сказав Михайличенко на пресконференції.

Олексій Михайличенко komandaonline.com

Нагадаємо, київське "Динамо" змогло уникнути поразки в поєдинку проти "Копенгагена", пропустивши вже на другій хвилині гри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Михайличенко назвав швидкий гол "Копенгагена" фактором, який сильно вплинув на перебіг матчу Ліги Європи, в якому "Динамо" зуміло домогтися лише нічиї (1:1).

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