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25 жовтня • оновлено в 10:52
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Михайличенко повідомив про серйозну втрату Динамо

1.5т Читати матеріал російською

Півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський травмувався прямо на розминці перед поєдинком Ліги Європи з "Копенгагеном".

За словами наставника "біло-синіх" Олексія Михайличенка, терміни відновлення спортсмена стануть відомі пізніше.

"На жаль, на передматчевому тренуванні Буяльський отримав прикре пошкодження і вилетів на невизначений термін. Більш детально щодо цього визначимо вже після гри", – сказав Михайличенко на пресконференції.

Новини
"Динамо" — "Копенгаген": відеоогляд матчу Ліги Європи

Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко

komandaonline.com

Нагадаємо, київське "Динамо" змогло уникнути поразки в поєдинку проти "Копенгагена", пропустивши вже на другій хвилині гри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Михайличенко назвав швидкий гол "Копенгагена" фактором, який сильно вплинув на перебіг матчу Ліги Європи, в якому "Динамо" зуміло домогтися лише нічиї (1:1).

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Тема
Динамо – Копенгаген
Особи
Віталій Буяльський Олексій Михайличенко
Теги
ФК Динамо Київ ФК Копенгаген
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Дeбильная команда с кучей идиотов в качестве игроков и алкаше-бездари тренере!
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