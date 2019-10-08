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9 жовтня • оновлено в 05:21
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Михайличенка не пускали в роздягальню "Динамо" на матчі Ліги Європи

8.3т Читати матеріал російською

Після матчу 2-го туру Ліги Європи в Швейцарії між місцевим "Лугано" і київським "Динамо" трапився курйозний інцидент.

Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко

wsport.com.ua

Як розповідає Gazeta.UA, на той час, коли головний тренер віцечемпіонів України Олексій Михайличенко повертався в роздягальню команди, шлях йому перегородила жінка – пресофіцерка УЄФА.

"Сюди не можна", – сказала вона англійською. Михайличенко у відповідь не розгубився: "Я тренер. Повертаюся з пресконференції", – відповів він теж англійською. "Пробачте", – миттєво прозріла винуватиця інциденту.

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Воротар "Динамо" розповів про атмосферу в роздягальні після гри в Лізі Європи

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" зіграло внічию – 0:0 – зі швейцарським клубом. Після двох турів українська команда з 4-ма очками перебуває на другому місці у групі В Ліги Європи.

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Тема
Ліга Європи
Особа
Олексій Михайличенко
Місце
Швейцарія Санкт-Галлен
Тег
ФК Динамо Київ
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