Михайличенка не пускали в роздягальню "Динамо" на матчі Ліги Європи

Після матчу 2-го туру Ліги Європи в Швейцарії між місцевим "Лугано" і київським "Динамо" трапився курйозний інцидент.

Олексій Михайличенко wsport.com.ua

Як розповідає Gazeta.UA, на той час, коли головний тренер віцечемпіонів України Олексій Михайличенко повертався в роздягальню команди, шлях йому перегородила жінка – пресофіцерка УЄФА.

"Сюди не можна", – сказала вона англійською. Михайличенко у відповідь не розгубився: "Я тренер. Повертаюся з пресконференції", – відповів він теж англійською. "Пробачте", – миттєво прозріла винуватиця інциденту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" зіграло внічию – 0:0 – зі швейцарським клубом. Після двох турів українська команда з 4-ма очками перебуває на другому місці у групі В Ліги Європи.

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