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Михайличенка в "Динамо" змінить іноземець – ЗМІ

2.9т Читати матеріал російською

Наступним тренером київського "Динамо", який змінить на цій посаді Олексія Михайличенка, стане іноземний фахівець.

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив відомий російський журналіст Олексій Андронов, який є давнім шанувальником "біло-синіх".

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Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко

fcdynamo.kiev.ua

"Поставте себе на місце Суркіса. Команда потрапила в шторм, почати зараз глобальну перебудову – значить з великою ймовірністю перекреслити все, що робилося два роки ДО. Михайличенко – тренер все ж більш досвідчений ніж Хацкевич. Але знає команду. Якщо не впорається він – не знаю, яке її може чекати майбутнє. Точніше, думаю, що Михайличенко – це останній "динамівський" тренер. Тільки від нього залежить зараз, скільки він пропрацює. Але потім напевно буде іноземець", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Михайличенко підписав трирічний контракт з "Динамо", замінивши на посаді головного тренера команди Олександра Хацкевича. Президент киян Ігор Суркіс різко висловився на адресу вболівальників після зміни наставника.

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Особа
Олексій Михайличенко
Тег
ФК Динамо Київ
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Когда купите нормального тренера,а не перетасовка между сабо,мехаличенко,блохин,сабо,и т.д с такими тренерами и игроками,играть в чемп.укра. и боротся за поподание в 5ку
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