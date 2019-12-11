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11 грудня • оновлено в 18:29
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"Міг би вам сказати, але...": Михайличенко розповів про готовність "Динамо" до вирішального матчу

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Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко поділився інформацією про моральний стан команди перед вирішальним матчем Ліги Європи проти "Лугано".

"Наскільки нам вдалося увійти в психологічний тонус, покаже завтрашній день. Звичайно, я б вам зараз міг сказати, що все добре і відмінно. Але я сподіваюся на це. Розумію, що на такі матчі нікого налаштовувати немає сенсу, тому що всі й так розуміють важливість цієї гри", – заявив Михайличенко.

Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко

Динамо

Наставник киян також розповів про фізичну готовність футболістів перед завтрашнім поєдинком.

"Є деякі пошкодження, які пов'язані... Якщо чесно, взагалі не хотілося б про це говорити, тому що завтра ще тренування і всяке буває. Але зараз все нормально", – додав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, матч київського "Динамо" проти "Лугано" відбудеться у четвер, 12 грудня, на НСК Олімпійський.

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Тема
Ліга Європи
Особа
Олексій Михайличенко
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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