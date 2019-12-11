"Міг би вам сказати, але...": Михайличенко розповів про готовність "Динамо" до вирішального матчу

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко поділився інформацією про моральний стан команди перед вирішальним матчем Ліги Європи проти "Лугано".

"Наскільки нам вдалося увійти в психологічний тонус, покаже завтрашній день. Звичайно, я б вам зараз міг сказати, що все добре і відмінно. Але я сподіваюся на це. Розумію, що на такі матчі нікого налаштовувати немає сенсу, тому що всі й так розуміють важливість цієї гри", – заявив Михайличенко.

Олексій Михайличенко Динамо

Наставник киян також розповів про фізичну готовність футболістів перед завтрашнім поєдинком.

"Є деякі пошкодження, які пов'язані... Якщо чесно, взагалі не хотілося б про це говорити, тому що завтра ще тренування і всяке буває. Але зараз все нормально", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч київського "Динамо" проти "Лугано" відбудеться у четвер, 12 грудня, на НСК Олімпійський.

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