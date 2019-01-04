''Ми в нього вкладаємо'': тренер "Леганеса" висловився про долю Луніна

На фоні інформації про можливе повернення українського воротаря Андрія Луніна з оренди в "Леганесі" назад у мадридський "Реал", головний тренер нинішньої команди голкіпера Маурісіо Пеллегріно заявив, що хотів би залишити Луніна в своєму клубі.

"Я б хотів, щоб він залишився у команді. Думаю, у нас є два хороші воротаря, але ця позиція все одно потребує посилення.

Андрій Лунін

Ми витягуємо вигоду від того факту, що "Реал" вклав гроші у цього гравця, але ми думаємо про краще для нашої команди, залишити всі сторони задоволеними складно", — наводить думку аргентинця Mundo Deportivo.

Говорячи про те, чому українському воротареві варто залишитися до кінця сезону в "Леганесі" Пеллегріно зазначив:

"Лунін щасливий у "Леганесі", він тут дорослішає. Ми в нього вкладаємо гроші і багато роботи, щоб він ближче познайомився із чемпіонатом, мовою, полями, стилями... Це все кроки вперед у його кар'єрі, "Леганес" дуже допомагає йому в цьому".

Нагадаємо, що Андрій Лунін влітку 2018 року перейшов із "Зорі" у мадридський "Реал". Через купівлю лідера "Челсі" Тібо Куртуа воротар збірної України змушений був перейти на правах оренди в "Леганес".

Незважаючи на умови контракту, новий клуб тримав Луніна на лаві запасних. "Вершкові" залишилися незадоволені станом свого голкіпера і хотіли повернути гравця із оренди. Наставник "Леганеса" підкреслив, що діє винятково в інтересах своєї команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА включив трьох українських футболістів у топ-50 молодих гравців, які мають усі шанси яскраво проявити себе в 2019 році.

Це голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, лівий захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко і його одноклубник півзахисник Микола Шапаренко.