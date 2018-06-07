УкрEngРус
Реєстрація
ЕкономікаШоу

"Ми Україна!" В "Шахтарі" поставили на місце любителів Росії

3.3тЧитати новину російською

Авторитетний спортивний портал sporf.com, публікуючи новину про вражаючий трансфер Фреда, зробив "Шахтар" російським клубом. У Twitter навпроти команди з Донецька автори поставили значок з російським прапором.

"Помаранчево-чорні" моментально відреагували на таке, заявивши, що "Шахтар" - це клуб з України. Пізніше оригінальний твіт sporf був видалений.

Новини
Кращий бомбардир УПЛ покинув "Шахтар": став відомий новий клуб гравця

Нагадаємо, що 25-річний бразильський півзахисник Фред, який потрапив в заявку збірної Бразилії на ЧС-2018 в Росії, після п'яти сезонів в українському клубі продовжить кар'єру в стані "червоних дияволів".

Раніше Жозе Моуріньо поставив ультиматум Фреду через те, що бразилець затягував переговори про перехід в "Манчестер Юнайтед".

Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "Обозреватель".

Тема
Трансфери
Особа
Фред
Об'єкт
ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
7
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги