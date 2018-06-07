"Ми Україна!" В "Шахтарі" поставили на місце любителів Росії

Авторитетний спортивний портал sporf.com, публікуючи новину про вражаючий трансфер Фреда, зробив "Шахтар" російським клубом. У Twitter навпроти команди з Донецька автори поставили значок з російським прапором.

"Помаранчево-чорні" моментально відреагували на таке, заявивши, що "Шахтар" - це клуб з України. Пізніше оригінальний твіт sporf був видалений.

Нагадаємо, що 25-річний бразильський півзахисник Фред, який потрапив в заявку збірної Бразилії на ЧС-2018 в Росії, після п'яти сезонів в українському клубі продовжить кар'єру в стані "червоних дияволів".

Раніше Жозе Моуріньо поставив ультиматум Фреду через те, що бразилець затягував переговори про перехід в "Манчестер Юнайтед".