''Ми тонемо'': правила футболу запропонували радикально змінити

Власник італійського "Наполі" Ауреліо Ді Лаурентіс заявив, що тайми у футболі необхідно зробити коротшими.

Ауреліо Ді Лаурентіс

"Ми знищуємо футбол. Ми повинні дивитися у майбутнє, тому що молоді люди зараз занурені у відеоігри. Ми тонемо. Через вісім років ви побачите, що діти, які народилися зараз, не будуть зацікавлені у футболі <...> Наша помилка у тому, що ми — старі ідіоти. А є чимало нудних матчів! Ігри занадто довгі — і ти засинаєш", — заявив Ді Лаурентіс в інтерв'ю Le Parisiene.

На його думку, у футболі має бути два тайми по 30 хвилин, а між ними — перерва на дві або три хвилини. "Якщо більше, то навіщо тоді потрібні тренери?", — зазначив власник "Наполі".

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