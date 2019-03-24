"Ми створили монстра!" В Англії вражені грою Зінченка за збірну України

Вболівальники "Манчестер Сіті" віддали належне грі Олександра Зінченка проти Португалії. Фани його клубу захопилися виступом футболіста збірної України у відборі на Євро-2020.

На авторитетному ресурсі reddit з'явилося відео кращих моментів українця в Лісабоні. Ця нарізка спровокувала активні коментарі прихильників "Манчестер Сіті", переклад яких представив Футбол 24.

Яка у нього позиційна гра! Здається, що він завжди в правильному місці, щоб здійснити відбір, перехопити пас, просунути гру вперед. Він цвіте з Пепом.

Ненавиджу визнавати, але в міжсезоння багато говорили, що йому треба піти з "Манчестер Сіті". Серед них був і я.

Хочу додати, що він зробив купу відборів і блоків проти Бернарду Сілви і Кріштіану Роналду, а не проти якоїсь іншої випадкової збірної. Дуже вражає.

Солідна гра для нього. Ось і потенційна заміна Фернандіньо.

Незалежно від того, що люди думають про його гру на різних позиціях, немає ніяких сумнівів, що Зінченко значно удосконалився. Спостерігав за грою цього хлопця з захватом. Його рішення залишитися в "Манчестер Сіті" було правильним. Під керівництвом Пепа для нього практично немає меж.

Хлопець зробив крок вперед і довів, що всi помилялися. Я тільки за, щоб він продовжив контракт і приносив нам користь. Мене абсолютно не бентежить перспектива його гри основним лівим захисником. Підпишіть запасний варіант і зробіть ставку на нього. Зінченко довів, що має бажання і натхнення вдосконалюватися, а це півсправи в системі Гвардіоли.

Боже. Скільки відборів він зробив? 10? Плюс 5 перехоплень і 3-4 блоку. Це дико.

Він дуже класно грав за нас лівим захисником, але в півзахисті виглядає просто звіром.

Якщо Зінченко може зупинити Роналду і Бернарду Сілву, то він може зупинити будь-кого. Пеп, будь ласка, дай йому шанс в півзахисті.

Він реально Бог.

Навіть надів 17-й номер, просто як батя [Кевін де Брейне].