"Ми створили монстра!" В Англії вражені грою Зінченка за збірну України

Вболівальники "Манчестер Сіті" віддали належне грі Олександра Зінченка проти Португалії. Фани його клубу захопилися виступом футболіста збірної України у відборі на Євро-2020.
На авторитетному ресурсі reddit з'явилося відео кращих моментів українця в Лісабоні. Ця нарізка спровокувала активні коментарі прихильників "Манчестер Сіті", переклад яких представив Футбол 24.
Not sure if there are loads of clips of him looking rubbish as well , but it certainly seems Zinchenko played really well in midfield against Portugal last night https://t.co/1AsTad9duc- Sam Lee (@Sammy_Goal) 23 березня 2019 р
Яка у нього позиційна гра! Здається, що він завжди в правильному місці, щоб здійснити відбір, перехопити пас, просунути гру вперед. Він цвіте з Пепом.
Ми створили монстра!
Незалежно від того, що люди думають про його гру на різних позиціях, немає ніяких сумнівів, що Зінченко значно удосконалився. Спостерігав за грою цього хлопця з захватом. Його рішення залишитися в "Манчестер Сіті" було правильним. Під керівництвом Пепа для нього практично немає меж.
Солідна гра для нього. Ось і потенційна заміна Фернандіньо.
Хочу додати, що він зробив купу відборів і блоків проти Бернарду Сілви і Кріштіану Роналду, а не проти якоїсь іншої випадкової збірної. Дуже вражає.
Ненавиджу визнавати, але в міжсезоння багато говорили, що йому треба піти з "Манчестер Сіті". Серед них був і я.
Олександр Зінченко в грі з Португалією
Хлопець зробив крок вперед і довів, що всi помилялися. Я тільки за, щоб він продовжив контракт і приносив нам користь. Мене абсолютно не бентежить перспектива його гри основним лівим захисником. Підпишіть запасний варіант і зробіть ставку на нього. Зінченко довів, що має бажання і натхнення вдосконалюватися, а це півсправи в системі Гвардіоли.
Боже. Скільки відборів він зробив? 10? Плюс 5 перехоплень і 3-4 блоку. Це дико.
Він дуже класно грав за нас лівим захисником, але в півзахисті виглядає просто звіром.
Якщо Зінченко може зупинити Роналду і Бернарду Сілву, то він може зупинити будь-кого. Пеп, будь ласка, дай йому шанс в півзахисті.
Він реально Бог.
Навіть надів 17-й номер, просто як батя [Кевін де Брейне].
Зінченко, вибач, що ми в тебе сумнівалися.
Нагадаємо, що наша національна команда в 1-му турі кваліфікації на Євро-2020 сенсаційно зіграла внічию 0:0 з Португалією. Цей результат викликав заздрість у Росії.
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