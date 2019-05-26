"Ми схожі": екс-футболіст збірної України не вважає Росію закордоном

Український захисник Тарас Михалик розповів про перехід в московський "Локомотив" з київського "Динамо" влітку 2013 року.

"Чи не бентежив при переїзді той факт, що "Локомотив" тоді переживав не найкращі часи? Переїзд до Росії - це не переїзд за кордон все-таки. Менталітет у нас схожий. А невдачі "Локомотива" - питання певного періоду. Та й я розумів, що за тренер Леонід Кучук і чого команда може добитися при ньому", - цитує Михалика прес-служба "Локомотива".

Михалик зізнався, що йому тут було важко.

"Після семи з половиною років одного футболу мене стали вчити іншому. Кучук говорив: "Ти зі своїми київськими "бий в діагональ" закінчуй давай". За шість років в "Локо "жодного разу не міг сказати "поганий колектив"або "погана атмосфера". З цим у нас завжди повний порядок. При всіх тренерах комфортно. Напевно, найвеселіше - Міодраг Божович, у нього відмінне почуття гумору. Юрій Палич теж може пожартувати, але суворіше!" - підсумував Тарас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній півзахисник київського "Динамо", "Дніпра" і збірної України Дмитро Михайленко навідріз відмовився від ідеї працювати в Росії.

Як зазначив знаменитий футболіст, його б не змогли переконати на переїзд навіть хорошою фінансовою пропозицією.

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