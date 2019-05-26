ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Ми схожі": екс-футболіст збірної України не вважає Росію закордоном

Читати матеріал російською

Український захисник Тарас Михалик розповів про перехід в московський "Локомотив" з київського "Динамо" влітку 2013 року.

"Чи не бентежив при переїзді той факт, що "Локомотив" тоді переживав не найкращі часи? Переїзд до Росії - це не переїзд за кордон все-таки. Менталітет у нас схожий. А невдачі "Локомотива" - питання певного періоду. Та й я розумів, що за тренер Леонід Кучук і чого команда може добитися при ньому", - цитує Михалика прес-служба "Локомотива".

Михалик зізнався, що йому тут було важко.

"Після семи з половиною років одного футболу мене стали вчити іншому. Кучук говорив: "Ти зі своїми київськими "бий в діагональ" закінчуй давай". За шість років в "Локо "жодного разу не міг сказати "поганий колектив"або "погана атмосфера". З цим у нас завжди повний порядок. При всіх тренерах комфортно. Напевно, найвеселіше - Міодраг Божович, у нього відмінне почуття гумору. Юрій Палич теж може пожартувати, але суворіше!" - підсумував Тарас.

Новини
"Буде плювок": Коноплянка висловився про Ракицького і роботу в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній півзахисник київського "Динамо", "Дніпра" і збірної України Дмитро Михайленко навідріз відмовився від ідеї працювати в Росії.

Як зазначив знаменитий футболіст, його б не змогли переконати на переїзд навіть хорошою фінансовою пропозицією.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Тарас Михалик
Місце
РосіяМосква
Тег
ФК Локомотив Москва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
36
1
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки