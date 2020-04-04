Український футболіст білоруської "Славії" Юрій Пантя, тривалий час виступав у Криму, упевнений, що від росіян нас відрізняє лише мова.

Юрій Пантя Динамомания

"Я українець. Вважаю, що не буду іншої національності. Навіть не було думки в голові стати білорусом або росіянином. Я патріот своєї країни і думки про зміну громадянства ніколи не було. Якщо поставити в один ряд українця, білоруса і росіянина, то їх відрізнить між собою тільки мова. А так – ми один народ. Для мене ми всі слов'яни. Майже нічим не відрізняємося", – цитує 29-річного уродженця Чернівців tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пантя відмовився вважати Крим Росією або Україною, привівши в приклад відповідь боксера Олександра Усика.

Крім того, Юрій відмовився відповідати на пряме запитання, чи є Росія агресором.

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