Головна Новини
4 квітня • оновлено в 21:50
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Ми один народ": український футболіст Юрій Пантя знайшов єдину відмінність від росіян

2.8т
Читати матеріал російською

Український футболіст білоруської "Славії" Юрій Пантя, тривалий час виступав у Криму, упевнений, що від росіян нас відрізняє лише мова.

Юрій Пантя

Юрій Пантя

Динамомания

"Я українець. Вважаю, що не буду іншої національності. Навіть не було думки в голові стати білорусом або росіянином. Я патріот своєї країни і думки про зміну громадянства ніколи не було. Якщо поставити в один ряд українця, білоруса і росіянина, то їх відрізнить між собою тільки мова. А так – ми один народ. Для мене ми всі слов'яни. Майже нічим не відрізняємося", – цитує 29-річного уродженця Чернівців tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пантя відмовився вважати Крим Росією або Україною, привівши в приклад відповідь боксера Олександра Усика.

Крім того, Юрій відмовився відповідати на пряме запитання, чи є Росія агресором.

Дізнайся першим результати "коронавірусного" сезону УПЛ у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
41
10
Смішно
3
Цікаво
6
Сумно
14
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шматок Сергій
Шматок Сергій
пичалька..я активный болельщик и любитель футбола, такого пантю впервые слышу, у этого персонажа одна национальность-СОВОК
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Endpoint
VS
ALTERNATE aTTaX
Победа Endpoint с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
FunPlus Phoenix
VS
c0ntact
Победа c0ntact
1.72 Сделать ставку
Team Vitality
VS
OG
Победа Team Vitality с форой в -2,5 раунда на первой карте
1.80 Сделать ставку
Dignitas
VS
Gen.G
Победа Gen.G
1.55 Сделать ставку
fnatic
VS
NiP
Победа fnatic
1.58 Сделать ставку
Cloud9
VS
Envy
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
2,55 Сделать ставку
FaZe
VS
forZe
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
2,11 Сделать ставку
Ярмоленко вернется в Динамо до 31 декабря 2020 года
3.50 Сделать ставку
Ребров станет главным тренером Динамо Киев до 8 января 2021 года
5.50 Сделать ставку
Неймар перейдет в Ингулец до 31.12.2020
500.00 Сделать ставку