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"Ми були нажаханi!" Футболіст "Спартака" здiйснив мерзенний вчинок у центрі Москви

2.7тЧитати матеріал російською

Півзахисник московського "Спартака" Аяз Гулієв під час дорожнього конфлікту в Москві зламав ніс 29-річному американцю Майклу Коу Джону Елі, який працює в російській столиці перекладачем.

У середу близько 10.30 Гулієв за кермом автомобіля Mercedes проїжджав вулицею Краснопрудною. Біля будинку №11 для пішоходів загорівся зелений сигнал. Всі машини, крім Гулієва, зупинилися, а пішоходи почали переходити вулицю.

Аяз Гулієв

Аяз Гулієв

Livesport

У результаті іномарка зачепила чоловіка, після чого обурений водій вискочив з авто, наздогнав Джона і влаштував бійку, повідомляє "Московський комсомолець".

Футболіст стверджує, що конфлікт трапився через американця, який нібито повільно переходив дорогу і вдарив по машині.

"Бідолаха не міг вимовити ні слова, мабуть, тому що він американець, не говорив по-російськи. У пішохода все обличчя було в крові, ми були нажаханi!" – розповіли очевидці.

На місце інциденту прибули поліцейські, які забрали права у футболіста "Спартака", а американцеві знадобилася допомога медиків, які діагностували перелом кісток носа. Від госпіталізації потерпілий відмовився і поїхав разом із футболістом у поліцію.

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Спортсмен запропонував американцеві оплатити візити до лікарів і дав грошей, а також кілька разів вибачився. У підсумку, як стверджує портал, той відмовився від претензій.

Також видання пише, що Mercedes Гулієв придбав у кінці 2018 року, але вже понад 200 разів встиг порушити правила дорожнього руху – в основному перевищував швидкість. Частина штрафів не оплачена.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мережу підірвав ролик з інцидентом, який трапився за участю бійця змішаних єдиноборств. На відео спортсмен дав відсіч двом бидлуватим водіям, які напали на нього.

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Місце
РосіяМосква
Тег
Спартак Москва
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