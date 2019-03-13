Мессі забив знущальний гол в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відеофакт

Капітан "Барселони" Ліонель Мессі забив перший м'яч у ворота французького "Ліона" в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Аргентинський футболіст знущально пробив пенальті.

Джейсон Денайер на 15-й хвилині зустрічі сфолив у власному штрафному майданчику на Луїса Суареса. Арбітр вказав на 11-метрову позначку і навіть після перегляду відеоповтору свого рішення не змінив. Стандарт узявся виконувати капітан каталонців. Він дочекався, коли воротар завалиться на газон, і пробив по центру воріт.

Ліонель Мессі FC Barcelona

Нагадаємо, що перший матч "Барселони" і "Ліона" у Франції завершився сухою нічиєю 0:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, португальський форвард Кріштіану Роналду оформив хет-трик у ворота "Атлетіко" в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і вивів "Ювентус" у чвертьфінал турніру.

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