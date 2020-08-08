Нападник "Барселони" Ліонель Мессі, щоб убезпечити себе від COVID-19, спить на спеціальному антикоронавірусному матраці, повідомляє Mundo Deportivo.

Стверджується, що на тканину матраца нанесені наночастинки, які знищують будь-який вірус протягом чотирьох годин. Імовірність захисту від коронавiрусу оцінена розробниками в 99,84%.

Також у цих матраців, залежно від моделі, є й інші функції: наприклад, система вібромасаж стоп.

"Завдяки нанотехнологіям TEC MOON виготовлений із розумних тканин, що складаються з мікрокапсульованих біологічних матеріалів, таких як графен, активоване вугілля, перловий порошок або срібло, які допомагають оптимізувати ваш відпочинок.

Наявна сонячна система самоочищення: коли ви знімаєте простирадла, TEC MOON очищається всього за 2 хвилини. Коли ультрафіолет потрапляє на матрац, з'являється фіолетова шестикутна сітка, показуючи, що його бактерицидні властивості активні", – йдеться в рекламі.

Відзначається, що Мессі був такий задоволений покупкою, що встановив такі матраци по всьому будинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після домашньої поразки в матчі іспанської Ла Ліги проти "Осасуни" та чемпіонства мадридського "Реала" Ліонель Мессі емоційно відреагував на останні результати "Барселони".