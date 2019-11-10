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10 листопада • оновлено в 10:20
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Мессі забив гол-шедевр і повторив рекорд Роналду

Мессі забив гол-шедевр і повторив рекорд Роналду
Поєдинок завершився з рахунком 4:1
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Лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі відзначився фантастичним перфомансом в 13-му турі чемпіонату Іспанії з футболу

Матч проти "Сельти" на легендарному стадіоні "Камп Ноу" завершився перемогою 4:1, а аргентинець оформив хет-трик. Окремо стоїть неймовірний удар зі штрафного, який гідний нагороди, як кращий гол туру в Європі.

Це вже 34-й хет-трик Мессі в Іспанії (459 матчі), і капітан збірної Аргентини повторив рекорд Роналду, який в складі "Реала" також зробив 34 хет-трику за 292 гри.

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Мессі встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні Ліонель Мессі, який зробив дубль в матчі чемпіонату Іспанії з "Вальядолідом" (5:1), обійшов свого давнього суперника Кріштіану Роналду за кількістю голів на клубному рівні.

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Ліонель Мессі
Місце
Іспанія
Теги
ФК Барселона ФК Сельта
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