Мессі забив гол-шедевр і повторив рекорд Роналду

Лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі відзначився фантастичним перфомансом в 13-му турі чемпіонату Іспанії з футболу

Матч проти "Сельти" на легендарному стадіоні "Камп Ноу" завершився перемогою 4:1, а аргентинець оформив хет-трик. Окремо стоїть неймовірний удар зі штрафного, який гідний нагороди, як кращий гол туру в Європі.

Це вже 34-й хет-трик Мессі в Іспанії (459 матчі), і капітан збірної Аргентини повторив рекорд Роналду, який в складі "Реала" також зробив 34 хет-трику за 292 гри.

Новини Мессі встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні Ліонель Мессі, який зробив дубль в матчі чемпіонату Іспанії з "Вальядолідом" (5:1), обійшов свого давнього суперника Кріштіану Роналду за кількістю голів на клубному рівні.

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