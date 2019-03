Мессі забив фантастичний м'яч в чемпіонаті Іспанії: відео шедевра

Дубль капітана Ліонеля Мессі допоміг "Барселоні" здобути чергову перемогу в чемпіонаті Іспанії над "Еспаньолом" (2:0). Аргентинський футболіст відкрив рахунок неймовірним ударом зі штрафного.

На 69-й хвилині зустрічі каталонці заробили небезпечний стандарт. Мессі мякго пробив на точність, а захисник, який стояв на лінії, не розібравшись з голкіпером, переправив м'яч в свої ворота.

Only Messi can attempt a penenka free-kick. What a genius #BarçaEspanyol pic.twitter.com/P8KQaopOQB