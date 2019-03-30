Мессі забив фантастичний м'яч в чемпіонаті Іспанії: відео шедевра

Дубль капітана Ліонеля Мессі допоміг "Барселоні" здобути чергову перемогу в чемпіонаті Іспанії над "Еспаньолом" (2:0). Аргентинський футболіст відкрив рахунок неймовірним ударом зі штрафного.

На 69-й хвилині зустрічі каталонці заробили небезпечний стандарт. Мессі мякго пробив на точність, а захисник, який стояв на лінії, не розібравшись з голкіпером, переправив м'яч в свої ворота.

Only Messi can attempt a penenka free-kick. What a genius #BarçaEspanyol pic.twitter.com/P8KQaopOQB — Usman (@usmaannkhan) 30 марта 2019 г.

А на передостанній хвилині основного часу матчу, отримавши чудову передачу від Малкома, капітан "Барселони" в один дотик переправив м'яч у сітку.

Ліонель Мессі FC Barcelona

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники каталонської "Барселони" вибрали кращий гол в історії іспанської команди. 45% фанатів віддали свій голос за точний удар аргентинця Ліонеля Мессі в півфіналі Кубка Іспанії проти "Хетафе" в сезоні 2006/07 (5:2).

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