Мессі встановив новий грошовий рекорд

Нападаючий збірної Аргентини та іспанської "Барселони" Ліонель Мессі став найбільш високооплачуваним спортсменом у списку 100 найбагатших знаменитостей.

За версією авторитетного журналу Forbes, із червня 2018 року по червень 2019-го футболіст заробив 127 мільйонів доларів. Це кращий показник серед усіх спортсменів, яких журналісти включили до престижного рейтингу.

Ліонель Мессі

У топ-10 також потрапили: форвард "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду (6-те місце, $109 млн у рік), нападник ПСЖ і збірної Бразилії Неймар (7, $105 млн) та чемпіон WBC і WBA у середній вазі боксер Сауль Альварес із Мексики (10, $94 млн). Швейцарський тенісист Роджер Федерер, заробивши 93 мільйони, розташувався на 11 місці.

Найбагатшою знаменитістю світу визнана американська співачка Тейлор Свіфт – 185 мільйонів доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА назвав англійський "Манчестер Юнайтед" найбагатшим клубом Європи. Згідно з даними за 2017 рік, які наводить європейська футбольна асоціація, "червоні дияволи" заробили за сезон 627 мільйонів євро.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал