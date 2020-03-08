Мессі встановив історичний рекорд світового футболу

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі, забивши гол у матчі Ла Ліги проти "Реал Сосьєдаду" (1:0), став першим футболістом в історії топ-5 ліг, який забив 438 м'ячів у 474 матчах чемпіонату.

На другому місці розташувався Кріштіану Роналду, який забив 437 голів у 540 матчах.

438 - @FCBarcelona 's Lionel Messi has become the all-time top-scorer in the top five European leagues (438 goals in 474 appearances), surpassing Cristiano Ronaldo (437 in 540). Battle. pic.twitter.com/konZO1J8Pr - OptaJose (@OptaJose) March 7, 2020

Крім того, м'яч в ворота "Сосьєдаду" став для Мессі 55-м забитим в Ла Лізі з пенальті. У Роналду 61 реалізований 11-метровий в іспанському чемпіонаті.

У цьому сезоні Мессі провів за "Барселону" 22 матчі, забив 19 м'ячів і віддав 12 гольових передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 січня Мессі встановив неймовірний рекорд в чемпіонаті Іспанії. 32-річний аргентинський нападаючий став першим гравцем, який забивав у Ла Лізі протягом 16 календарних років,

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