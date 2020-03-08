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8 березня • оновлено в 19:01
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Мессі встановив історичний рекорд світового футболу

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Нападник "Барселони" Ліонель Мессі, забивши гол у матчі Ла Ліги проти "Реал Сосьєдаду" (1:0), став першим футболістом в історії топ-5 ліг, який забив 438 м'ячів у 474 матчах чемпіонату.

На другому місці розташувався Кріштіану Роналду, який забив 437 голів у 540 матчах.

Крім того, м'яч в ворота "Сосьєдаду" став для Мессі 55-м забитим в Ла Лізі з пенальті. У Роналду 61 реалізований 11-метровий в іспанському чемпіонаті.

У цьому сезоні Мессі провів за "Барселону" 22 матчі, забив 19 м'ячів і віддав 12 гольових передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 січня Мессі встановив неймовірний рекорд в чемпіонаті Іспанії. 32-річний аргентинський нападаючий став першим гравцем, який забивав у Ла Лізі протягом 16 календарних років,

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Ліонель Мессі
Місце
Іспанія
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