Мессі встановив історичний рекорд світового футболу

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі, забивши гол у матчі Ла Ліги проти "Реал Сосьєдаду" (1:0), став першим футболістом в історії топ-5 ліг, який забив 438 м'ячів у 474 матчах чемпіонату.

На другому місці розташувався Кріштіану Роналду, який забив 437 голів у 540 матчах.

438 - @FCBarcelona 's Lionel Messi has become the all-time top-scorer in the top five European leagues (438 goals in 474 appearances), surpassing Cristiano Ronaldo (437 in 540). Battle. pic.twitter.com/konZO1J8Pr