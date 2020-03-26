Французьке видання France Football назвала нападника "Барселони" Ліонеля Мессі найбільш високооплачуваним футболістом 2019 року. Дохід аргентинця склав 131 млн євро.

Мессі, Роналду і Неймар

Друге місце зайняв форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду з 118 мільйонами євро. Трійку найбільш високооплачуваних гравців замкнув нападник ПСЖ Неймар, який заробив 95 мільйонів євро.

На четвертому і п'ятому місцях розташувалися форварди "Реала" Гарет Бейл і "Барселони" Антуан Грізманн. їх доходи склали по 38,7 і 38,5 мільйона відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівництво каталонської "Барселони" звернулася до гравців з проханням відмовитися від частини доходів через припинення чемпіонату Іспанії і зниження заробітку клубу.

Раніше були названі найбільш високооплачувані спортсмени десятиріччя.

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