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Мессі повідомив "Барселону", що залишає клуб – Marca

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
4,1 т.
Ліонель Мессі

Ліонель Мессі залишає "Барселону".

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі вирішив остаточно покинути команду, стверджує Marca.

За інформацією джерела, аргентинець хоче скористатися своїм правом розірвати контракт в односторонньому порядку і вже повідомив клуб по факсу про своє бажання піти.

Відзначається, що даний пункт закінчився 10 червня, проте нетипова ситуація з коронавірусом ймовірно, дозволить гравцеві скористатися даною опцією.

Очікується, що Мессі не братиме участі в тренуваннях команди в ці вихідні і не стане проходити тестування на коронавірус.

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21 серпня стало відомо, що в керівництві "синьо-гранатових" допустили можливий продаж 33-річного зоряного гравця. При цьому в "Барселоні" постараються утримати Мессі. Нинішній контракт аргентинця з клубом закінчується влітку 2021 року.

Раніше нідерландський наставник Роналд Куман на презентації в зв'язку з призначенням його на посаду головного тренера "Барселони", висловився про Ліонеля Мессі.

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ФК БарселонаЛіонель Мессі
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