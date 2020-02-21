Суд в Аргентині відкрив розслідування проти влади країни через стеження за власними громадянами, серед яких є і футболіст "Барселони" Ліонель Мессі.

Ліонель Мессі

За повідомленням газети Pagina 12, під час правління президента Аргентини Маурісіо Макрі уряд запросив інформацію про 60 осіб. Зокрема, влада отримала дані від податкової та міграційної служб про суддів, політиків, журналістів і спортсменів. У цей список потрапив і капітан "Барселони" і збірної Аргентини.

Суддя Родольфо Канікоба ініціював розслідування, щоб з'ясувати законність запитів. У суддів є підстави вважати, що запити були необгрунтованими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський футбольний клуб "Інтер Майамі", власником якого є Девід Бекхем, націлений на підписання Ліонеля Мессі вже в 2020 році.

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