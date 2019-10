Мессі перевершив неймовірне бомбардирське досягнення Роналду

Капітан "Барселони" Ліонель Мессі, який зробив дубль в матчі чемпіонату Іспанії з "Вальядолідом" (5:1), обійшов свого давнього суперника Кріштіану Роналду за кількістю голів на клубному рівні.

На рахунку Мессі 608 м'ячів, забитих за клуб, а у Кріштіану - 606. Причому Мессі знадобилося для цього на 119 ігор менше. 608 голів він забив за 695 ігор, а Кріштіану 606 м'ячів - за 814 поєдинків.

