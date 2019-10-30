Мессі перевершив неймовірне бомбардирське досягнення Роналду

Капітан "Барселони" Ліонель Мессі, який зробив дубль в матчі чемпіонату Іспанії з "Вальядолідом" (5:1), обійшов свого давнього суперника Кріштіану Роналду за кількістю голів на клубному рівні.

Ліонель Мессі

На рахунку Мессі 608 м'ячів, забитих за клуб, а у Кріштіану - 606. Причому Мессі знадобилося для цього на 119 ігор менше. 608 голів він забив за 695 ігор, а Кріштіану 606 м'ячів - за 814 поєдинків.

Messi has now passed Ronaldo in club goals scored -in 118 fewer games 💥 @brfootball pic.twitter.com/jjqw3zs8Tm - Bleacher Report (@BleacherReport) 29 жовтня 2019 р

Цікаво, що, на відміну від Роналду, всі свої голи Мессі забивав за один клуб - "Барселону".

Ліонель Мессі в матчі з "Вальядолідом"

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Варто відзначити, що один з голів Мессі забив ударом зі штрафного. Це 50-е взяття воріт прямим ударом зі штрафного в кар'єрі аргентинського форварда.

Ліонель Мессі в матчі з "Вальядолідом"

Ліонель Мессі в матчі з "Вальядолідом"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мессі встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів.

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