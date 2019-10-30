Головна Новини
30 жовтня • оновлено в 11:35
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Мессі перевершив неймовірне бомбардирське досягнення Роналду

2.1т Читати матеріал російською

Капітан "Барселони" Ліонель Мессі, який зробив дубль в матчі чемпіонату Іспанії з "Вальядолідом" (5:1), обійшов свого давнього суперника Кріштіану Роналду за кількістю голів на клубному рівні.

Ліонель Мессі

Ліонель Мессі

На рахунку Мессі 608 м'ячів, забитих за клуб, а у Кріштіану - 606. Причому Мессі знадобилося для цього на 119 ігор менше. 608 голів він забив за 695 ігор, а Кріштіану 606 м'ячів - за 814 поєдинків.

Цікаво, що, на відміну від Роналду, всі свої голи Мессі забивав за один клуб - "Барселону".

Ліонель Мессі в матчі з "Вальядолідом"

Ліонель Мессі в матчі з "Вальядолідом"

Новини
Влада Великобританії готує для Мессі жорстоке покарання

Варто відзначити, що один з голів Мессі забив ударом зі штрафного. Це 50-е взяття воріт прямим ударом зі штрафного в кар'єрі аргентинського форварда.

Ліонель Мессі в матчі з "Вальядолідом"

Ліонель Мессі в матчі з "Вальядолідом"

Ліонель Мессі в матчі з "Вальядолідом"

Ліонель Мессі в матчі з "Вальядолідом"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мессі встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Особи
Ліонель Мессі Кріштіану Роналду
Місце
Іспанія Барселона
Тег
ФК Барселона
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Какое же оно невероятное, если Месси его превзошёл?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel