Мессі отримав жахливу травму в матчі Ліги чемпіонів

У першому таймі матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між командами "Манчестер Юнайтед" і "Барселоною" нападник іспанців Ліонель Мессі після зіткнення з Крісом Смоллінгом отримав травму обличчя, в результаті якої розбив ніс і травмував повіку.

11 квітня аргентинця чекає медичне обстеження в Барселоні, але іспанські журналісти з'ясували, що, швидше за все, у футболіста тріщина носової перегородки.

Травма Ліонеля Мессі

За інформацією AS, у Мессі сильно розпух ніс і ускладнилося дихання.

Якщо невтішний діагноз підтвердиться, то аргентинець може пропустити матч чемпіонату Іспанії проти "Уески", але повинен відновитися до поєдинку ЛЧ, який каталонці зіграють із "Манчестер Юнайтед" удома 16 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Барселони" Ліонель Мессі, взявши участь у матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії проти "Атлетіко" (2:0), встановив абсолютний рекорд Прімери.

Капітан збірної Аргентини став першим футболістом в Іспанії, якому вдалося здобути 335 перемог в елітній національній першості.

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