Воротар київського "Динамо" Денис Бойко на підвищених тонах поспілкувався з фанатами київської команди після матчу шостого туру Ліги Європи проти "Лугано" (1:1).

Денис Бойко ФК "Динамо"

"Як би вам не було прикро – я не знаю, скільки це триватиме. Мені теж прикро, але хіба я не підходжу до вас і не розмовляю? Мені теж х**ово. Заспокойтеся, я просто пояснюю! Як би не було важко, ми – одне ціле під назвою клуб "Динамо" Київ. Гравці, тренери, інші фанати – ми все одне ціле. Якщо ви ось це будете влаштовувати, ми спустимося на дно, ще нижче", – сказав у розмові з ультрас Денис Бойко.

Зазначимо, що сам Денис Бойко заключний поєдинок групового раунду ЛЄ провів у запасі – ворота киян захищав Георгій Бущан.

Нагадаємо, що в останньому турі групового раунду Ліги Європи "Динамо" потрібна була тільки перемога, проте кияни зіграли внічию – 1:1 – і вибули з єврокубків, повторивши антирекорд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "Динамо" "наїхав" на вболівальників, які освистували команду після фінального свистка у матчі з "Лугано".

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