"Мені приємно": легенда "Шахтаря" відхрестився від збірної України

Кращий бомбардир в історії донецького "Шахтаря" бразилець Луїс Адріано не відчував сильного бажання виступати за збірну України. За зізнанням нападника московського "Спартака", ще до виклику до бразильської національної команди він лише теоретично розглядав можливість захищати кольори "жовто-синіх".

"Мене журналіст запитав - точно так само, як ви зараз, - хотів би я грати за українську збірну. Я відповів: "Ніяких проблем". Але слів про те, що саме хочу виступати за Україну, - не було. Мені приємно, що говорили - Луїсу Адріано треба впасти в ноги і благати, щоб він став грати за збірну України. Але бачите - в результаті за Україну так і не зіграв", - наводить слова бразильця російське видання "Спорт-Экспресс".

Нагадаємо, Луїс Адріано захищав кольори донецького "Шахтаря" з 2007 по 2015 рік. За цей час він зіграв за "гірників" 268 матчів, в яких забив 128 голів.

Як повідомляв "Обозреватель", колишній український футболіст Тарас Романчук, який прийняв польське громадянство, образився на негативні висловлювання на свою адресу.