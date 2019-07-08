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"Мені неприємний": український журналіст шкодує про відео Віди та Вукоєвича з ЧС-2018

11.3тЧитати матеріал російською

Відомий український журналіст, заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов заявив, що шкодує про публікацію відео з екс-гравцями "Динамо" Домагоя Віди та Огнена Вукоєвича.

Представник ЗМІ згадав, як рік тому хорвати присвятили Україні перемогу над Росією на чемпіонаті світу 2018 року.

Огнен Вукоєвич та Домагой Віда

Огнен Вукоєвич та Домагой Віда

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"Рік тому Вуко після перемоги Хорватії над Росією надіслав мені відео, що стало, як зараз модно говорити, вірусним. Чесно скажу, якби я міг припустити, що почнеться така п'янка, ні за що б це не опублікував. За "жовтою" славою ніколи не гнався, і такий ажіотаж мені особисто був настільки неприємний, що я з тиждень, поки він не вщухне, не заходив у Facebook", – написав Шахов на своїй сторінці в соціальній мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі згадав відео зі словами "Слава Україні" від Огнена Вукоєвича та Домагоя Віди, яке викликало істерику в Росії на чемпіонаті світу з футболу 2018 року.

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Тема
Чемпіонат світу 2018
Особи
Домагой ВідаОгнєн ВукоєвичАндрій Шахов
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