"Мене вражає": Морозюк розгромив легенду "Динамо"

Колишній капітан київського "Динамо" Микола Морозюк гнівно висловився на адресу одного з екстренерів команди і легенди клубу Олега Лужного.

Півзахисник турецького "Різеспору" згадав, зокрема, поєдинки проти італійського "Лаціо" в Лізі Європи в 2018 році.

Микола Морозюк ФК "Різеспор"

"Тобі намалювали рейки і ти повинен бігати. "Колю, скільки ти подач зробив за перший тайм? Потрібно від 12-ти і більше". А з якого хр*на я повинен зробити 12 подач? Звідки? Ось таке у людей розуміння. Звідки це взялося? Це Лужний говорив. Мене це вражає. Ми граємо на контратаках. За тайм із "Лаціо" провели три-чотири контратаки. Мені кажуть: "Скільки ти зробив подач?". Які нахр*н подачі, я тільки два рази центр поля ногою переступив для статистики", – сказав Морозюк в інтерв'ю YouTube-каналу "Трендец".

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружині Миколи Морозюка Ірині загрожує в'язниця за виконання гімну України у напівроздягненому вигляді.

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