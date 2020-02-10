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11 лютого • оновлено в 03:40
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"Мене вражає": Морозюк розгромив легенду "Динамо"

5.5т
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Колишній капітан київського "Динамо" Микола Морозюк гнівно висловився на адресу одного з екстренерів команди і легенди клубу Олега Лужного.

Півзахисник турецького "Різеспору" згадав, зокрема, поєдинки проти італійського "Лаціо" в Лізі Європи в 2018 році.

Микола Морозюк

Микола Морозюк

ФК "Різеспор"

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"Тобі намалювали рейки і ти повинен бігати. "Колю, скільки ти подач зробив за перший тайм? Потрібно від 12-ти і більше". А з якого хр*на я повинен зробити 12 подач? Звідки? Ось таке у людей розуміння. Звідки це взялося? Це Лужний говорив. Мене це вражає. Ми граємо на контратаках. За тайм із "Лаціо" провели три-чотири контратаки. Мені кажуть: "Скільки ти зробив подач?". Які нахр*н подачі, я тільки два рази центр поля ногою переступив для статистики", – сказав Морозюк в інтерв'ю YouTube-каналу "Трендец".

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружині Миколи Морозюка Ірині загрожує в'язниця за виконання гімну України у напівроздягненому вигляді.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Микола Морозюк
Тег
ФК Динамо Київ
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Коментарі
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Deuse Sem
Deuse Sem
...суперЭкспэрдКоля. Это если одним словом.
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1
0
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Величайший футболист всех времен и народов - Коля "Бородатый Янычар" Морозюк. Этот непревзойденный эксперт лучше бы своей сЮпрЮге пельменногубой советы давал как рот иногда закрытым держать.
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3
0
Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
А твоя силиконовая соска тебя не поражает? Эксперт хренов....
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2
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