Меладзе приїжджає з РФ і дає концерти, а ми граємо без фанатів, – тренер клубу УПЛ

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
3,9 т.
Руслан Костишин

Головний тренер "Колоса" із села Ковалівка Руслан Костишин обурився через те, що уболівальників не пускають на матчі української Прем'єр-ліги.

Він не розуміє, чому в Україні проходять концерти й шоу з глядачами, але на стадіон фанатам ходити заборонено. Наставник зазначив, що на таких заходах далеко не всі дотримуються маскового режиму.

"Чому ми граємо без уболівальників? Я не можу цього зрозуміти. Валерій Меладзе приїжджає з Росії і дає концерти в Києві, і там аншлаг. "Ліга Сміху" з глядачами. Там у закритих приміщеннях проходять концерти з глядачами, а на свіжому повітрі на стадіонах не дозволяють присутність уболівальників. Немає логіки. Де здоровий глузд? Дивлюся концерт – там у першому ряду в масках, а далі всі без масок. І це мене обурює. Чому на стадіони не можна пускати якусь кількість глядачів?" – цитує Костишина офіційний сайт "Колоса".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поліція побила фанатів за безлади на матчі чемпіонату України з футболу.

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