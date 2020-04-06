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6 квітня • оновлено в 18:11
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Мати Пепа Гвардіоли померла через коронавірус

2.8т
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Мати головного тренера "Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко, Пепа Гвардіоли померла від коронавірусу у віці 82 років.

Як повідомляється на офіційній сторінці команди в Twitter, Долорес Сала Карріо померла в передмісті Барселони.

Пеп Гвардіола

Пеп Гвардіола

Metro

"Всі, хто пов'язаний з клубом, висловлюють найглибші співчуття у цю важку хвилину Пепу, його сім'ї та друзям", – написано в заяві "Манчестер Сіті".

Варто відзначити, що раніше Гвардіола пожертвував каталонській лікарні 1 мільйон євро на боротьбу з коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через коронавірус померла тітка знаменитого бійця змішаних єдиноборств Конора МакГрегора.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Особа
Пеп Гвардіола
Теги
ФК Манчестер Сіті смерть
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