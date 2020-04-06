Мати головного тренера "Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко, Пепа Гвардіоли померла від коронавірусу у віці 82 років.

Як повідомляється на офіційній сторінці команди в Twitter, Долорес Сала Карріо померла в передмісті Барселони.

Пеп Гвардіола Metro

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep's mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old. - Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

"Всі, хто пов'язаний з клубом, висловлюють найглибші співчуття у цю важку хвилину Пепу, його сім'ї та друзям", – написано в заяві "Манчестер Сіті".

Варто відзначити, що раніше Гвардіола пожертвував каталонській лікарні 1 мільйон євро на боротьбу з коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через коронавірус померла тітка знаменитого бійця змішаних єдиноборств Конора МакГрегора.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!