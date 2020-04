Мати головного тренера "Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко, Пепа Гвардіоли померла від коронавірусу у віці 82 років.

Як повідомляється на офіційній сторінці команди в Twitter, Долорес Сала Карріо померла в передмісті Барселони.

