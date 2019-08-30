Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Мати хотіли": ексфутболіст "Ліверпуля" сказився через Україну

4.2т Читати матеріал російською

Колишній футболіст збірної України Андрій Воронін висловив невдоволення тим, що йому не запропонували роботу в національній команді або федерації.

За словами екснападника "Ліверпуля" та "Байєра", його навіть не запрошували відвідати матчі "жовто-синіх".

Новини
Гналася вся команда: футболіст забив найогиднiший гол року і спровокував масову бійку

Андрій Воронін

Андрій Воронін

ФФУ

"А мені щось на своїй землі дали? Мені хтось із Федерації подзвонив і запропонував роботу? Я десять років відіграв за збірну, відіграв чемпіонат світу, чемпіонат Європи. Як би непогане ім'я у мене в футболі було. Мені хтось щось запропонував? Мене хоч раз хтось запросив на відбірковий матч збірної? Мовляв, Андрію, не хочеш приїхати з дружиною або з дитиною, у нас важливий матч. Стільки грати і стільки захищати свою країну, коли тебе поважають всюди в інших країнах, в Європі і всюди, а в своїй країні тебе мати хотіли", – обурився Воронін в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Воронін зізнався, що йому пропонували увійти до тренерського штабу московського "Динамо", однак він відмовився від такого кроку.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "ФФУ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
ФФУ
Особа
Андрій Воронін
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
20
7
Смішно
0
Цікаво
16
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Хероям Сала, как говорят у скаконафтов)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...