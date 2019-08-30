Колишній футболіст збірної України Андрій Воронін висловив невдоволення тим, що йому не запропонували роботу в національній команді або федерації.

За словами екснападника "Ліверпуля" та "Байєра", його навіть не запрошували відвідати матчі "жовто-синіх".

Андрій Воронін ФФУ

"А мені щось на своїй землі дали? Мені хтось із Федерації подзвонив і запропонував роботу? Я десять років відіграв за збірну, відіграв чемпіонат світу, чемпіонат Європи. Як би непогане ім'я у мене в футболі було. Мені хтось щось запропонував? Мене хоч раз хтось запросив на відбірковий матч збірної? Мовляв, Андрію, не хочеш приїхати з дружиною або з дитиною, у нас важливий матч. Стільки грати і стільки захищати свою країну, коли тебе поважають всюди в інших країнах, в Європі і всюди, а в своїй країні тебе мати хотіли", – обурився Воронін в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Воронін зізнався, що йому пропонували увійти до тренерського штабу московського "Динамо", однак він відмовився від такого кроку.

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