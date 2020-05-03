Матерацці зізнався, що насправді сказав Зідану у фіналі ЧС-2006

Ексфутболіст збірної Італії Марко Матерацці розповів, що фіналі ЧС-2006 проти збірної Франції образив сестру Зінедіна Зідана.

"Ми кілька разів стикалися в штрафний. Він забив гол у першому таймі, і Ліппі попросив мене опікати його. Після першої нашої сутички я попросив вибачення, але він погано відреагував. Після нашої третьої сутички я розсердився, а він сказав, що після матчу віддасть мені свою футболку. Я відповів, що вважатиму за краще його сестру, а не футболку", – цитує Матерацці AS.com.

Після цих слів Зідан вдарив Матерацці в груди. Француз отримав пряму червону картку на 111-й хвилині за рахунку 1:1 і був видалений. У підсумку чемпіоном стала Італія, вигравши зустріч по пенальті (5:3).

Як повідомляв OBOZREVATEL, цей інцидент дозволив італійському захисникові стати автором популярної книги під назвою "Те, що я дійсно сказав Зідану". У ній Матерацці в гумористичній формі навів приклади 250 фраз, які він міг би сказати капітанові збірної Франції. Природно, справжньої серед них не було.

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