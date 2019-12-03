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3 грудня • оновлено в 20:29
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Матч за участю Ярмоленка в Англії повторив унікальний рекорд

4.2т
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Матч 14-го туру англійської Прем'єр-ліги "Челсі" – "Вест Хем" був відзначений унікальною статистикою. Протягом усіх 90 з гаком хвилин гри футболісти "Челсі" не здійснили жодного фолу.

"Челсі" - "Вест Хем" - 0:1

"Челсі" - "Вест Хем" - 0:1

При цьому гості порушили правила 16 разів. Як повідомляє Squawka, за весь час ведення подібної статистики випадок, коли одна з команд не порушувала правил в матчі АПЛ, стався всього лише вдруге в історії.

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Поєдинок завершився перемогою "Вест Хема", за який виступає українець Андрій Ярмоленко, – 1:0.

У турнірній таблиці чемпіонату Англії "Челсі" займає 4-е місце, набравши 26 очок. Відставання від лідера – "Ліверпуля" – становить 14 балів. "Вест Хем" піднявся на 13-е місце, набравши 16 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ярмоленко провалив дебютний матч Жозе Моуріньо в "Тоттенхемі".

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Автор
Юрій Трохимчук
Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
Англія Лондон
Теги
ФК Вест Хем ФК Челсі
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