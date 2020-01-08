Матч у Києві увійшов до списку найкращих поєдинків десятиліття

Французький Eurosport визначився з десятьма найкращими футбольними матчами 2010-х років. На сьомому рядку рейтингу опинився фінал Євро-2012 між Іспанією та Італією, який пройшов у Києві.

Як повідомляє Telegram-канал Eurosport.ru, найкращим поєдинком десятиліття визнаний півфінал чемпіонату світу 2014 року, в якому Німеччина розгромила господарів турніру бразильців із рахунком 7:1, на другому місці опинилося Ель-Класико 2010 року, в якому "Барселона" знищила "Реал" – 5:0. На третьому рядку – перемога каталонців в домашньому матчі Ліги чемпіонів 2016/17 проти "ПСЖ" з рахунком 6:1.

Бразилія 1-7 Німеччина Комерсант

Повний список матчів виглядає наступним чином:

1. Бразилія 1:7 Німеччина (Чемпіонат світу 2014 року).

2. "Барселона" 5:0 "Реал" (Чемпіонат Іспанії 2010/11).

3. "Барселона 6:1" ПСЖ" (Ліга чемпіонів 2016/17).

4. Іспанія 1:5 Нідерланди (Чемпіонат світу 2014 року).

5. "Барселона" 3:1 "Манчестер Юнайтед" (Ліга чемпіонів 2010/11).

6. "Реал" 1:4 "Аякс" (Ліга чемпіонів 2018/19).

7. Іспанія 4:0 Італія (Чемпіонат Європи 2012 року).

8. Франція 4:3 Аргентина (Чемпіонат світу 2018 року).

9. "Ліверпуль" 4:0 "Барселона" (Ліга чемпіонів 2018/19).

10. "Барселона" 1:0 "Інтер" (Ліга чемпіонів 2009/10).

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч "Шальке" та дортмундської "Боруссії" (4:4), в якому брали участь Євген Коноплянка та Андрій Ярмоленко, потрапив у список топ-50 матчів десятиліття за версією FourFourTwo.

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