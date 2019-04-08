Матч "Шахтар" — "Динамо" завершився гучним скандалом із Хацкевичем

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич не прийшов на прес-конференцію після матчу з донецьким "Шахтарем" в Кубку України, який завершився поразкою "біло-синіх" у серії пенальті.

Водночас прес-служба "Динамо" стверджує, що Хацкевича просто не запросили на спілкування з журналістами. "Як відомо, згідно з регламентом змагань, головний тренер команди гостей повинен бути запрошений прес-службою приймаючого клубу на післяматчеву прес-конференцію першим. Однак, чекаючи майже годину після завершення гри, Олександр Хацкевич такого запрошення так і не отримав. Зате першим в конференц-зал запросили головного тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеку", – йдеться в заяві киян.

Олександр Хацкевич ФК "Динамо" Київ

У той же час білоруський фахівець спокійно відповів на запитання журналістів у мікст-зоні стадіону "Металіст" у Харкові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека жорстко пройшовся по арбітру матчу з "Динамо" Максиму Козиряцькому. 37-річний рефері показав гравцям обох команд по вісім жовтих і одній червоній картці, що й вивело із себе португальського наставника "гірників".

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