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24 лютого • оновлено в 11:32
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Матч ексфутболіста збірної України на "Кубку легенд" в Росії завершився скандалом

5.2т
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У Росії фінальний поєдинок турніру "Кубок легенд", в якому в складі Міжнародної команди зірок футболу грав ексфорвард збірної України Андрій Воронін, закінчився скандалом.

Як повідомляє видання Чемпіонат, у другому таймі матчу між Росією та світовими зірками за рахунку 4:4 арбітр зустрічі Олександра Пономарьова не помітила порушення правил на ізраїльтянині Йоссі Бенаюн. Футболіст бурхливо висловлював своє невдоволення, за що був вилучений з поля. Ще через декілька хвилин суддя зафіксувала фол проти росіянина, чим викликала нову хвилю обурення у гравців збірної світу, що призвело до ще одної червоної картки в їхньому складі.

Андрій Воронін і Олександр Самедов

Андрій Воронін і Олександр Самедов

XSPORT.ua

У відповідь на її дії команда зірок футболу покинула поле, але на прохання уболівальників повернулася через 10 хвилин. Кульмінацією скандалу стала ситуація, що виникла на останніх секундах матчу. Збірна світу перемагала з рахунком 6:5, і коли закінчився час поєдинку її гравці зупинилися і почали святкувати перемогу. Незважаючи на це, фінальна сирена не прозвучала, тому росіяни продовжили атаку та без супротиву зрівняли рахунок.

Суддя вказала на центр поля, чим викликала нові протести світових зірок. На цей раз запеклі суперечки продовжилися 15 хвилин, після чого останній гол росіян скасували і присудили перемогу збірній світу.

Скандал на матчі "Кубка Легенд"

Скандал на матчі "Кубка Легенд"

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Відзначимо, що цей "Кубок легенд" став вже 12-м за рахунком і традиційно пройшов у Москві. Українець Андрій Воронін взяв участь у чотирьох матчах турніру, зумівши відзначитися п'ять разів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольний клуб "Агробізнес" розірвав контракт українським з футболістом Ігорем Сікорським через поїздку в Росію.

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Особа
Андрій Воронін
Місце
Росія Москва
Тег
скандали
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Серега Вий
Серега Вий
Вот это цирк, куда там"Кварталу"
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