Масова бійка ультрас у Львові: українські фанати назвали винних

Масову бійку в центрі Львова затіяли футбольні фанати французького клубу "Сент-Етьєна".

Про це в коментарі для "Zaxid.net" розповів уболівальник ФК "Олександрія" Артем.

"Вони перші почали цей конфлікт, ще у Франції. Ми були там на виїзді. І вони перші почали конфліктувати, постійно провокували нас, показували непристойні жести і матюкалися", – розповів свою версію початку конфлікту українець.

Також він зазначив, що французи і раніше починали бійки з українськими вболівальниками.

"Вони вже билися раніше з уболівальниками з Дніпра і Києва, коли грали проти наших команд. Тому є вже певна історія протистоянь наших фанів і французьких", – поділився Артем.

Фанат припустив, що французькі ультрас зможуть влаштувати провокації на грі "Олександрія" - "Сент-Етьєн", що пройде 7 листопада.

Українським уболівальник Артем Скріншот

"Ми спокійні люди. Що ми будемо на них дивитися, реагувати. Ми приїхали вболівати за свою команду, а вони собі нехай реагують самі на себе. Я приїхав повболівати, а не комусь морду набити", – підкреслив Артем.

Відзначається, що французькі фани відмовилися спілкуватися з журналістами, вигукуючи в їх сторону матюки англійською мовою. Один з ультрас навіть замахнувся ногою, намагаючись вибити мікрофон з рук журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада у Львові близько сотні футбольних фанатів з України, Франції, Хорватії та Німеччини влаштували бійку в центрі міста. Поліція затримала 12 осіб. У бійці постраждали двоє поліцейських.

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