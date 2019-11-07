Головна Новини
7 листопада • оновлено в 15:25
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Масова бійка ультрас у Львові: українські фанати назвали винних

1.9т Читати матеріал російською

Масову бійку в центрі Львова затіяли футбольні фанати французького клубу "Сент-Етьєна".

Про це в коментарі для "Zaxid.net" розповів уболівальник ФК "Олександрія" Артем.

"Вони перші почали цей конфлікт, ще у Франції. Ми були там на виїзді. І вони перші почали конфліктувати, постійно провокували нас, показували непристойні жести і матюкалися", – розповів свою версію початку конфлікту українець.

Новини
"Ви комусь потрібні?" Ультрас показали, як насправді ставляться до "Шахтаря" - фотофакт

Також він зазначив, що французи і раніше починали бійки з українськими вболівальниками.

"Вони вже билися раніше з уболівальниками з Дніпра і Києва, коли грали проти наших команд. Тому є вже певна історія протистоянь наших фанів і французьких", – поділився Артем.

Фанат припустив, що французькі ультрас зможуть влаштувати провокації на грі "Олександрія" - "Сент-Етьєн", що пройде 7 листопада.

Українським уболівальник Артем

Українським уболівальник Артем

Скріншот

"Ми спокійні люди. Що ми будемо на них дивитися, реагувати. Ми приїхали вболівати за свою команду, а вони собі нехай реагують самі на себе. Я приїхав повболівати, а не комусь морду набити", – підкреслив Артем.

Відзначається, що французькі фани відмовилися спілкуватися з журналістами, вигукуючи в їх сторону матюки англійською мовою. Один з ультрас навіть замахнувся ногою, намагаючись вибити мікрофон з рук журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада у Львові близько сотні футбольних фанатів з України, Франції, Хорватії та Німеччини влаштували бійку в центрі міста. Поліція затримала 12 осіб. У бійці постраждали двоє поліцейських.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Місце
Україна Львів
Теги
ПФК Олександрія Сент-Етьєн спорт
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
6
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Злой Гоша
Злой Гоша
арабские французы они такие французы) пивас с водкой превратил их в тех кем они на самом деле есть - потомков пастухов верблюдов
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки