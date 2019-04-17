"Манчестер Юнайтед" у матчі ЛЧ із "Барселоною" встановив історичний антирекорд

"Манчестер Юнайтед", зазнавши нищівної поразки — 0:3 від "Барселони" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, встановив ганебний рекорд.

За сумою двох зустрічей "Юнайтед" поступилися іспанцям із рахунком 0:4 і вибули з турніру. Це перший випадок в історії англійського клубу, коли команда за сумою двох матчів програла в єврокубковому турнірі з різницею в чотири або більше м'ячів.

"Барселона" — "Манчестер Юнайтед"

У матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів каталонці зіграють з переможцем пари "Ліверпуль" — "Порту". Тут першу зустріч удома виграли підопічні Юргена Клопа — 2:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сербський легіонер "Манчестер Юнайтед" Неманья Матіч не схотів вшанувати пам'ять британських військових, загиблих у тому числі під час місій НАТО. Зоряний футболіст відмовився виходити на черговий матч Прем'єр-ліги із зображенням червоного маку на ігровій формі.

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