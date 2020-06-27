"Манчестер Юнайтед" драматично вийшов в півфінал Кубка Англії

"Манчестер Юнайтед" в 1/4 фіналу Кубка Англії з футболу в додатковий час переміг "Норвіч" і вийшов до півфіналу турніру.

Основний час матчу завершився з рахунком 1:1, при цьому господарі на 89-й хвилині залишилися вдесятьох. У додатковий час переможний гол на 118-й хвилині забив захисник "червоних дияволів" Харрі Магуайр.

"Норвіч" – "Манчестер Юнайтед" 1:2 (0:0, 1:1, 0:0)

Голи: 0:1 – 51 Ігало, 1:1 – 75 Кентуелл, 1:2 – 118 Магуайр.

Норвіч – Крул, Годфрі, Клозе, Ааронс, Льюїс (Іда, 118), Кентуелл (Трібулл, 90), Тетті, Маклін, Буендіа (Дуда, 90), Рупп (Ернандес, 62), Пуккі (Дрміч, 71).

Манчестер Юнайтед – Ромеро, Магуайр, Шоу, Діогу Далот (Вільямс, 63), Байї (Марсьяль, 96), Лингард (Решфорд, 63), Мактоміні (Матіч, 78), Бруну Фернандеш, Фред (Погба, 78), Мата ( Грінвуд, 63), Ігало.

Попередження: Бруну Фернандеш (109).

Вилучення: Клозе (89).

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал Кубка України з футболу 2019/20 між київським "Динамо" і полтавською "Ворсклою" відбудеться 8 липня в Харкові на ОСК "Металіст".