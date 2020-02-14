"Манчестер Сіті" виключений з Ліги чемпіонів

УЄФА відсторонив англійський клуб "Манчестер Сіті" від єврокубків на два наступні сезони за порушення фінансового фейр-плей (ФФП).

"Манчестер Сіті" також оштрафований на 30 мільйонів євро після того, як було встановлено, що клуб ввів в оману УЄФА і порушив ФФП.

"Манчестер Сіті" виключений з єврокубків на два роки

Клуб допустив серйозні порушення правил ліцензування і фінансового фейр-плей, завищуючи спонсорські доходи в звітах 2012-2016 років.

"Манчестер Сіті" може оскаржити рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS).

Нагадаємо, що футболістом "Манчестер Сіті" є один з лідерів збірної України Олександр Зінченко.

У сезоні-2019/2020 "Ман Сіті" успішно подолав груповий раунд Ліги чемпіонів, де був суперником "Шахтаря", і вийшов в 1/8 фіналу турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що УЄФА готує зміни в форматі Ліги чемпіонів.

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