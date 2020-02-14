Головна Новини
14 лютого • оновлено в 21:30
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Манчестер Сіті" виключений з Ліги чемпіонів

2.4т
Читати матеріал російською

УЄФА відсторонив англійський клуб "Манчестер Сіті" від єврокубків на два наступні сезони за порушення фінансового фейр-плей (ФФП).

"Манчестер Сіті" також оштрафований на 30 мільйонів євро після того, як було встановлено, що клуб ввів в оману УЄФА і порушив ФФП.

"Манчестер Сіті" виключений з єврокубків на два роки

"Манчестер Сіті" виключений з єврокубків на два роки

Клуб допустив серйозні порушення правил ліцензування і фінансового фейр-плей, завищуючи спонсорські доходи в звітах 2012-2016 років.

Новини
Допінг-скандал з Бесєдіним: ЗМІ повідомили про реакцію УЄФА

"Манчестер Сіті" може оскаржити рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS).

Нагадаємо, що футболістом "Манчестер Сіті" є один з лідерів збірної України Олександр Зінченко.

У сезоні-2019/2020 "Ман Сіті" успішно подолав груповий раунд Ліги чемпіонів, де був суперником "Шахтаря", і вийшов в 1/8 фіналу турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що УЄФА готує зміни в форматі Ліги чемпіонів.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Теги
ФК Манчестер Сіті УЄФА
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
2
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Питтсбург Пингвинз
VS
Монреаль Канадиенс
Победа Питтсбурга в основное время
1.88 Сделать ставку
Коламбус Блю Джекетс
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Нью-Йорка с нулевой форой
2.08 Сделать ставку
Каролина Харрикейнз
VS
Нью-Джерси Дэвилз
Победа Нью-Джерси с форой в +1,0 шайбы
1.93 Сделать ставку
Виннипег Джетс
VS
Сан-Хосе Шаркс
Победа Виннипега в основное время
2,07 Сделать ставку
Лион
VS
Страсбур
Победа хозяев
1.74 Сделать ставку
Прима
VS
Хорн
Украинец финиширует выше немца
2.3 Сделать ставку
Барселона
VS
Хетафе
Обе команды забьют
1.88 Сделать ставку
Аталанта
VS
Рома
Обе команды забьют
1.42 Сделать ставку
Болонья
VS
Дженоа
Ничья
3.64 Сделать ставку
Мехелен
VS
Андерлехт
Победа гостей
2.475 Сделать ставку