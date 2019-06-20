"Манчестер Сіті" прийняв рішення по кар'єрі Зінченка

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко підписав новий контракт на п'ять років з англійським клубом "Манчестер Сіті" .

За інформацією порталу championat, офіційно про це буде оголошено 20 червня. Гравцеві істотно поліпшили фінансові умови, проте конкретна сума зарплати не називається.

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У сезоні, що завершився Зінченко зіграв в 29 матчів, забив 1 гол і зробив 5 результативних передач. Всього у складі "Манчестер Сіті" він зіграв 37 матчів у внутрішніх англійських турнірах, у всіх цих іграх "городяни" здобули перемоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відмінна гра за національну збірну і клуб "Манчестер Сіті " відбилася на вартості українського півзахисника Олександра Зінченка, яка виросла відразу на 5 мільйонів євро.

Тепер разом з Андрієм Ярмоленком Зінченко розділив перше місце серед найдорожчих українських футболістів за версією авторитетного ресурсу Transfermarkt. Вартість кожного з футболістів оцінили в 20 мільйонів євро.

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