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"Манчестер Сіті" несподівано виступив із заявою по Зінченку

6.2тЧитати матеріал російською

Зірка збірної України Олександр Зінченко змінив ігровий номер в англійському "Манчестер Сіті".

З нового сезону наш футболіст буде виступати з цифрою "11" на спині. Про це повідомляється на офіційному сайті "городян".

До Зінченка 11-й номер належав сербу Александару Коларову, який в 2017 році перебрався в італійську "Рому".

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Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

ФК "Манчестер Сіті"

"11-й номер завжди асоціювався з гравцями, які грають на лівому фланзі. Зінченко йде по стопах вражаючого лівого дуету Денніса Туарта та Пітера Барнса, а також Пола Лейка та Елано, які носили футболку з №11 під час своєї кар'єри в "Сіті", – йдеться в заяві клубу з "Манчестера".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Зінченко та його подруга Влада Щеглова похвалилися яскравим фото з відпочинку.

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Особа
Олександр Зінченко
Місце
АнгліяМанчестер
Тег
ФК Манчестер Сіті
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