"Манчестер Сіті" веде переговори з мюнхенською "Баварією" з приводу покупки Люки Ернандеса - лівого захисника, на позиції якого виступає Олександр Зінченко.

Олександр Зінченко

За інформацією TZ, 24-річний уродженець Марселя може стати частиною операції з хавбека англійського клубу Лерою Сане.

Відзначимо, що в минулому році "Баварія" заплатив "Атлетіко" за француза 80 мільйонів євро. Цей трансфер став рекордним для "Баварії" і чемпіонату Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Зінченко впевнений, що "Ман Сіті" міг би посилити Микола Матвієнко.

Раніше Зінченко зізнався, що був вражений пустельним Манчестером на карантині.

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