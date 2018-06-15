"Мало не вибухнув, в очах потемніло": гравець збірної Росії зробив визнання про відкриття ЧС-2018

Форвард збірної Росії Артем Дзюба, який відзначився голом у ворота аравійців у матчі-відкритті ЧС-2018, зізнався, що відчув сильні емоції від перемоги. За його словами, він настільки активно святкував взяття воріт суперника, що після цього близько 10 хвилин не міг увійти в гру.

"Можна сказати, що забив першим торканням. Перед цим толком і не торкнувся м'яча. Коли побачив м'яч у сітці, мало не вибухнув. Так чекав - випустять мене чи ні. Хлопці сміялися: так відсвяткував гол, що потім 10 хвилин не міг відновитися, у мене зашкалювало все. Думав, навіщо так святкував. Хвилин п'ять було погано, в очах все потемніло", - наводить слова Дзюби Чемпионат.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час матчу-відкриття чемпіонату світу-2018 біля стадіону "Лужники" сталася надзвичайна подія.