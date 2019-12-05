Мало не поламав: гравець "Манчестер Юнайтед" епічно врізався в Моуріньо

У центральному матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги між "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенхемом" трапився курйозний епізод, коли гравець господарів ледь не травмував Жозе Моуріньо.
Деніел Джеймс полетів за межі поля в результаті грубого порушення з боку Гаррі Вінкса і головою врізався в ногу Моуріньо, який знаходився біля технічної зони. Зіткнення було болючим, оскільки португальський наставник "Тоттенхема" ще кілька хвилин насилу пересувався, явно відчуваючи біль.
Деніел Джеймс і Жозе Моуріньо
That tackle on Mourinho. 😮 #THFC #COYS pic.twitter.com/ASTVJRbQuc- Jose Mourinho (@MourinhoNews) December 4, 2019
Поєдинок між двома претендентами на вихід в Лігу чемпіонів закінчився перемогою "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1. Цей результат дозволив "МЮ" обійти лондонців і піднятися на шосте місце в турнірній таблиці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, кумедний епізод за участю Жозе Моуріньо трапився в матчі Ліги чемпіонів між "Тоттенхемом" та "Олімпіакосом".
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