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5 грудня • оновлено в 13:13
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Мало не поламав: гравець "Манчестер Юнайтед" епічно врізався в Моуріньо

1.3т
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У центральному матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги між "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенхемом" трапився курйозний епізод, коли гравець господарів ледь не травмував Жозе Моуріньо.

Деніел Джеймс полетів за межі поля в результаті грубого порушення з боку Гаррі Вінкса і головою врізався в ногу Моуріньо, який знаходився біля технічної зони. Зіткнення було болючим, оскільки португальський наставник "Тоттенхема" ще кілька хвилин насилу пересувався, явно відчуваючи біль.

Деніел Джеймс і Жозе Моуріньо

Деніел Джеймс і Жозе Моуріньо

Поєдинок між двома претендентами на вихід в Лігу чемпіонів закінчився перемогою "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1. Цей результат дозволив "МЮ" обійти лондонців і піднятися на шосте місце в турнірній таблиці.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, кумедний епізод за участю Жозе Моуріньо трапився в матчі Ліги чемпіонів між "Тоттенхемом" та "Олімпіакосом".

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Жозе Моуріньо
Місце
Англія Манчестер
Теги
ФК Манчестер Юнайтед Тоттенхем Хотспур
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