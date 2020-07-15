Малиновський забив переможний гол у Серії А: спортивні підсумки 14 липня
Український футболіст Руслан Малиновський забив черговий гол у чемпіонаті Італії, а боксер Джервонта Девіс висміяв українця Івана Редкача.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 14 липня.
Крім того, російський арбітр вдарив футболіста по обличчю і спровокував бійку. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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